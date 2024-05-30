照顧者專線 半年1.6萬求助 情緒支援佔最多

觸及率待提高 長者殘疾人士不知相關服務 照顧者壓力爆煲引發不少倫常慘案，政府昨日公布24小時照顧者支援專線182183投入服務近8個月的最新求助數字，發現截至3月31日共收到超過16,490宗求助，較3月中的1.46萬宗上升約12.9%，其中尋求情緒支援人數佔總求助數字的38%（見表），增幅明顯高於其他類別的求助。議員鄧家彪認為專線觸及率不理想，希望政府加強宣傳，例如在醫藥袋上提供照顧者支援專線號碼，讓更多市民知道有這項服務；也有議員反映有照顧者致電熱線時，接聽人員只給另外一個電話號碼予照顧者，促加強熱線支援。

根據政府回覆立法會質詢，支援專線由去年9月26日啟用至今年3月31日，187日中共接獲16,490個來電，即每日約88個來電。在推行的首一個半月，收到約4,500個來電，初期每日收到約300至400個來電，及後服務漸下降至每日約100個。除佔比最多的情緒支援之外，其他求助包括查詢社區支援服務者，有23%。其他如照顧問題和經濟困難等分別佔約14%和約7%，餘下的包括健康、房屋和暫顧服務問題等。

接聽人員竟另給電話 非直接轉介 勞工及福利局表示，專線運作良好，30條線由逾100名社工輪值接聽，營辦機構東華三院可按需求靈活調配資源。社署會密切監察，適時調整包括增加或減少熱線數目。

社福界議員狄志遠認為，專線推出半年有逾1.6萬個來電，意味每月平均有3,000個來電，效果尚算理想，亦同時反映照顧者支援需求較為明顯。惟他指，仍有照顧者反映專線服務不到位，譬如致電熱線時，接聽人員只給另外一個電話號碼予照顧者，並要求他們自行再致電尋求協助，而不是直接轉介至相關服務，狄認為需要直接支援，而不是指給予電話作進一步查詢。

狄又指，照顧者角色較為被動，故宣傳十分重要，但熱線推出至今，依然接獲有個別社福團體反映有老人家及殘疾人士，因不懂上網的關係，而未曾接觸到相關熱線服務。他建議政府善用關愛隊，透過外展服務找出更多的獨居長者；或利用醫護系統，當照顧者覆診時由員工或醫務社工協助轉介有關服務，讓照顧者支援熱線服務真正可以「到地」。

另一議員鄧家彪表示，在1.6萬宗來電，當中有人或屢受情緒困擾，而需要撥打多次專線電話向社工傾訴，這些情況亦會被計算當中。他又認為專線觸及率不理想，希望政府加強宣傳，例如在醫藥袋上提供照顧者支援專線號碼，讓更多市民知道有這項服務，日後可以提供更多不同性質的支援服務。

24小時照顧者支援專線182183投入服務近8個月。 照顧者支援專線的主要求助類別