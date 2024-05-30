去年已揭歪風 另案起訴4人

【本報訊】本港足壇已非首次傳出「打假波」醜聞，廉署去年5月曾舉行一次「碧草」行動，經深入調查後，於今年2月15日落案起訴3名足球員及一名外圍賭注中介人，相關人士涉嫌在2021至2023兩個賽季中，行賄足球員以操縱3支足球隊在香港超級聯賽及香港甲組足球聯賽多場賽事的結果。有關被告為霍斌仁、中西區康樂體育會後衞Luciano Silva Da Silva、深水埗體育會時任守門員屠俊翹及「艇仔」Waheed Mohammad。該案下月會再度提訊。

檢控資料又指，4名被告涉嫌於2021年10月底向一名隊友，即一名港會中場球員，提供每場球賽賄款一萬元，以誘使對方操縱或企圖操縱港會於2021/2022年賽季的賽事結果。又於2021年11月初，分別向上述港會中場球員及另一名港會中場球員提供賄款3萬元及一萬元，以誘使該兩名隊友操縱或企圖操縱一賽事，但遭拒絕，相關球會其後收到匯報。另外，指控亦包括相關被告在2022年8月至2023年4月期間，涉串謀「艇仔」圖作弊，以便在賭博中贏取金錢。