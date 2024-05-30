足總：對舞弊零容忍 倘屬實將終身停賽

【本報訊】足球廣受港人喜愛，香港超級聯賽煞科、足球明星選舉日前剛舉行完畢，昨日已傳來港超聯、港乙涉「打假波」醜聞。中國香港足球總會強調對足球舞弊行為採取「零容忍」態度，一旦發現情況屬實，必定對曾操縱賽果的球會、球員及教練採取最嚴厲的懲處，包括吊銷會籍、判處終身停賽。港超聯賽會昨日對事件表示遺憾及譴責，議員馬逢國亦指打假波是「一件好差的事」，對球迷不公道，對足球運動亦會造成破壞。

港超聯為本地足球最高級別職業聯賽，由中國香港足球總會於2014至15年開始舉行。目前有11支球隊參賽，以雙循環賽制進行20場賽事，今個球季的賽事已經完結，6月會再踢足總盃。而乙組聯賽方面，共16支球隊參與30場比賽，本季聯賽仍在進行，預計6月底完季。

港超聯賽會譴責惡行 港超聯賽會對「打假波」一案表示遺憾及譴責，作為本地職業足球平台，港超聯所有持份者均將本地足球產業化為其中關鍵目標，鑑於廉署昨公布有數名港超聯職球員涉案，當中亦涉及本年度港超聯賽事，該會說絕不容忍貪污及任何破壞足球廉潔的行為。

足總昨日回應「打假波」事件，指足總在管治方面會採用專業運動監察機構的賽事監察服務，監測盤口有否異常，定期檢視有關數據報告及與廉署保持緊密溝通，亦會提供保密的舉報熱線，及與國際足協及亞洲足協反貪小組合作。

薪酬不高或成打假波誘因 馬逢國則指，香港足球資源不足，球員、教練薪酬不高，可能成為打假波的誘因。有人建議政府接管本地足球及其博彩，馬逢國則認為不太可行，指政府太多顧慮，不容易處理。