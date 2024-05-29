北都研究復研究 十畫仍未有一撇

港官言必稱發展北部都會區，形容為未來的發展引擎，能容納250萬人口，提供50萬個住宅單位、50萬個新職位，總之吹得無比動聽。誠然，北部都會區對香港未來非常重要，也是香港融入國家發展大局的重要規劃，惟港府辦事一貫眼高手低、拖拖拉拉，許多宏圖大計至今仍是在紙上談兵的階段。

立法會相關小組委員會昨日召開會議，有議員批評北都的發展規劃至今仍然「研究再研究」，形容停留在平面圖的階段；亦有議員指政府的研究項目往往十分漫長，沒有效率。當局則不以為然，回應指研究不是紙上談兵，有關招商引資的工作沒有停下，由於布局需時，政府會邀請企業先落戶科學園進行研發，以免流失優質企業云云。

北部都會區又好，科學園也罷，市民的觀感就是港府說多做少。深圳用廿多年時間，變身全國科學重鎮、國家的硅谷；香港則用廿多年時間內鬥內耗，淪為政治城市；歷屆特區政府口說融入國家發展大局，實際上畫地為牢；產業來來去去都是金融和地產，至今有甚麼創科大戶落戶香港、有甚麼科研成果，沒有人說得出究竟。現在環球形勢丕變，香港金融和地產優勢不再，產業轉型卻依然躲在雲深不知處，北都發展不清不楚，在全球競爭日益激烈之際，本城的前途怎能不令人憂心忡忡？

事實上，北部都會區於上屆林鄭政府任期尾聲提出，現屆政府上台後一直未見有發展藍圖，據聞連北大人也有所不滿。拖到去年底發表《施政報告》，終於提出《北部都會區行動綱領》，以「產業帶動，基建先行」為主軸，聲稱明確地勾劃出北都發展藍圖，包括區內四大區域的發展主題、產業定位、主要設施、產業導向規劃及發展時間表等，早前又就洪水橋/厦村新發展區相關工程，向立法會申請合共近300億元撥款。饒是如此，一般市民對北都發展依然不甚了了，有甚麼新型產業落戶，何謂產業導向規劃，完全是一知半解，反映港府的宣傳並不到位。

就連立法會議員都不住追問，當局會否加快制訂詳細的發展方案、檢視相關工務工程的投資金額、按工程規模擬備工程清單，以及按輕重緩急訂立落實工程的次序，並對人力資源預先作出規劃，以防止工程量大起大落等。惟港府一貫語焉不詳，就連整個北都預算要用多少公帑埋單，至今也未有肯定答案，僅一味以每年發債最多逾千億元來「兜底」說事。冇預算，冇死線，所謂藍圖猶如畫餅充飢，何況港府搞基建，無一不延誤，無一不超支，近年甚至屢爆偷工減料、數據造假等醜聞。北都發展規模較過去的十大基建都要龐大，港府豈能蒙混過關？

又有物流業界批評，港府為發展創科而不斷收地，是扼殺業界發展。其實當局已提出將發展多層式物流大廈作為解決方案，內地在這方面更是有聲有色，可以借鏡。整個社會都要進步，物流業界不能一味停留在過時的思維，要求保留大量棕地供業界使用，既不美觀又欠效率。