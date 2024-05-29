笑看天下：非種族滅絕 屠殺有理

以哈戰事持續，聯合國國際法院（ICJ）上周五要求以軍停止軍事進攻加薩南部城市拉法，看來完全無效。以色列國防軍周日深夜空襲拉法，引發多個收容難民嘅臨時帳篷大火，造成最少45人死亡，大部分係婦孺。

哈馬斯批評以軍嘅行動係「屠殺」，以軍則指行動係針對哈馬斯據點。事發前數小時，哈馬斯卡桑旅從加薩向以色列特拉維夫中部發射多枚火箭彈，係近4個月以來首次。

以色列總理內塔尼亞胡形容事件係「悲劇的不幸事故，感到遺憾」云云，以軍則辯稱是利用精準彈藥擊殺了兩名哈馬斯高層成員，初步調查顯示拉法平民死於其後觸發的火災。國際特赦組織要求國際刑事法院（ICC）調查以色列此前3次造成巴勒斯坦平民死亡嘅攻擊，3次攻擊係指今年4月16日、19日和20日，以軍喺加薩備受爭議嘅行動。至於2月29日一次，以軍喺加薩城一處人道援助分發點，向一班等候領取物資嘅巴人開火，混亂下至少112人死亡，760人受傷。加薩衞生部譴責事件係「大屠殺」，美國總統拜登則稱事件存有「互相矛盾說法」。

對於難民帳篷大火，多國譴責以色列嘅行動，法國總統馬克龍對襲擊表示「憤慨」，沙特阿拉伯外交部也發聲明譴責。以色列國家安全顧問則辯稱，ICJ嘅裁決僅要求不要在拉法實施「種族滅絕」，而以方並冇咁做。換言之，以軍可以繼續喺拉法行動！只要表示有哈馬斯高層喺任何地方，包括醫院、難民營等，一律可以空襲之、炮轟之，至於是否禍及無辜婦孺，像難民臨時帳篷內有無辜巴人被燒死，也全不關以軍事！

拜登對今次事件有40多人死亡暫未有回應，唔通悟道「沉默是金」以免講多錯多？