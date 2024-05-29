自成一家：日本很難誕生女首相

日本首相岸田文雄民望低迷，拖累他所屬的自民黨在國會補選大敗。自民黨要阻止支持度繼續下滑，更換岸田這位黨內總裁勢在必行。與岸田同為自民黨黨員的日本外相上川陽子，最近就被日媒指有望在9月舉行的自民黨總裁選舉取而代之，並成為日本首位女性首相。

說起自民黨，雖然長期執政，可是近十多年施政表現乏善可陳，幸好反對黨表現更爛，所以日本人對自民黨基本上也沒有太大的期待。上川陽子去年9月接任外相以來，馬不停蹄訪問數十個國家，外交工作做得尚算不錯，結果人氣大漲。但我認為日本短時間內誕生女性首相的可能性不大，畢竟上川陽子的政治水平仍有待觀察，她最近的發言就引發爭議，而且在社會的知名度不高，支持率徘徊在中間位置。

不過，上川陽子成為日本首位女性首相遇到的最大阻力，是日本文化。日本是發達國家，可是社會保守，主流思想仍然要求女性負責家庭工作，例如照顧長輩和育兒。過去幾年《經濟學人》的調查就顯示，與其他發達國家相比，日本女性在職場的晉升機會依然存在「玻璃天花板」。

在男性主導的政界，日本女性從政更是難上加難。日本國會中的女性議員人數極少，男女比例的差距很大，遠遠落後於其他亞洲國家。日本前首相安倍晉三曾誓言打造「讓女性能閃耀發光的社會」，但實際上也沒有顯著成果。

上川陽子會否成為首位日本女性首相，是輿論討論的焦點，但目前來看，基本上不大可能。實際上，國家元首要擁有自己的管治團隊，可是日本女政治人物很難擁有一個優秀的政策智囊團。日本女性首相的誕生，尚需要走過一條漫長的荊棘之路。