冰鑑春秋：美烏兩國最不想停戰

瑞士將舉行烏克蘭和平會議，澤連斯基雖拒絕普京參與，卻呼籲各國領導人踴躍參加，還點名拜登與習近平的加入至關緊要。他說：「特別是美國總統拜登和中國國家主席習近平，請展現你們的領導力，推動真正的和平，而不僅僅是短暫的休戰。」

烏克蘭面臨武器與人員極度匱乏的窘境，在俄羅斯一波波的攻勢下僅能逐步抵抗，缺乏扭轉局勢的力量，所以澤連斯基希望能夠停戰，應是出自真心，但問題是，其他人也都這麼想嗎？

就普京的立場來看，如果現在停戰，烏克蘭承認俄羅斯對已經佔領的盧甘斯克、頓涅茨克、赫爾松與扎波羅熱4州的控制權，普京是非常可能接受的。然而澤連斯基如果答應這個條件，他勢必要受到國內鷹派的指摘攻擊，以目前烏國混亂的局面而言，這甚至可能會危及澤氏與其家人的生命。所以，除非澤連斯基有放棄政權、流亡海外的決心，否則他基本上無法接受這樣的停戰條件。

沒有參與這場戰事的國家，多半都希望趕快迎來和平；而在北約國家方面，德、法等國固然歡迎停戰，因為這可以緩解他們日益嚴重的經濟問題，但老大美國真的願意放手嗎？答案恐怕是至少在11月之前是否定的。因為拜登若是促成雙方就地停戰，烏克蘭接受屈辱的和平，必將遭致特朗普的強烈抨擊，質疑美國耗費大量資源、犧牲無數烏克蘭人性命後，到底換來了甚麼？

從加薩的戰事就可得知，只要有強權撐腰，無論國際作出怎樣的裁定，當事國如果不理，基本上國際也莫可奈何。現在最不希望俄烏戰爭戛然而止的，恰恰正是美國與烏克蘭自己！所以就算習近平到了瑞士，也無法改變這個現實，俄烏戰爭還是會至少拖到年底，才可能出現契機。