龍吟虎嘯：美印太基地命難保

美國準備在台海、東海、南海排兵布陣，與中國有朝一日開戰，它在日本、南韓、菲律賓、關島及美國屬地北馬里亞納群島的軍事基地，是主要作戰力量。然而，這些基地缺乏加固飛機掩體，美國多名議員最近去信空軍部長表示，一旦美中發生軍事衝突，美國九成的軍機和基地很容易被空襲摧毀，這將導致美國重要航空資產癱瘓，後勤鏈被擾亂，嚴重削弱美方在衝突中的反應能力，他們要求美軍建造更多加固飛機掩體、地下掩體和其他防空設施。

據稱這方面的建設，美國大大落後。中國過去10年建造了超過400個加固飛機掩體，美國只在日本和南韓的基地合共建了22個，而美國最重要的戰略基地，關島及北馬里亞納群島則沒有。美國議員表示，如果美軍這些基地缺乏防禦能力，將大大削弱威懾中國在台海、東海、南海作戰的力量。

過去很多年，美國這些軍事基地是不受中國威脅的，中國沒有力量摧毀美軍基地，而美軍基地的力量，可以直接打擊中國在台海、東海、南海捍衞國家主權的行動，可以直接遠程狙擊大陸武統「解放台灣」。

這種美國可以打到大陸、大陸打不到美國的狀況，是美國可以肆無忌憚地軍事干預中國內政、武裝介入「保護台灣」的最大原因，這也導致了山姆大叔不必為基地是否有加固掩體而操心。然而，現在大大不同了。中國不必使用戰略武器，只要使用常規武器，就能海陸空立體碾壓、摧毀美國在第一島鏈內外所有軍事基地，就算美國加建加固掩體，也改變不了被毀的命運；就算美國軍機躲進加固掩體，逃過了首輪或多輪打擊，但別冒頭，一冒頭還是死！

中國軍力對美國空軍的打擊，是不論空中、地下、地上的。對此，山姆大叔也估計到了，但是五角大樓建設預算用於印太地區軍事基地的開支，只佔百分之二，低於2023年支出，對加固掩體一於懶理！