坦言集：軍演不足恃

對付美國策動的台獨，中國用怎樣緊壓的軍事演習、部署，相信都不會有多大作用。

軍事演習等只是展示武力，希望用強大的武力嚇退敵人的進逼，阻止侵略，以此表示不惜一戰，一戰之下，敵人會遭受重大的損傷。可是，美國的意圖不是不戰，而是要與中國一戰，戰爭的場地是台灣，是中國沿海地區，不是美國本土，美國至多賠上日本、南韓乃至菲律賓的美軍基地，再加上關島。即使如美日之戰，美國敗於珍珠港，不傷及本土，還可反勝。

中美若戰，美國會推台灣台獨政府的軍隊上陣，再加上日本和英國、澳洲等美國同盟軍隊。戰爭開始時，美國是引中國武統台灣，中國出兵不可能便直接攻擊美軍基地。由台灣展開戰爭，繼而美軍率眾參戰，若解放軍未能以閃電戰佔領台灣，而是如俄羅斯在烏克蘭那樣首戰失利，陷於久戰之困局，台灣便很容易變成烏克蘭之局。縱使北京可把台灣炸至稀爛，但中國（包括台灣）的損失會是十分巨大，美國便有藉口全面制裁封鎖中國。有對俄羅斯制裁不力的先例，美國對付中國會更嚴厲和精準了。

美國挑起台灣戰爭，必然是在歐洲打敗俄羅斯之後，無後顧之憂，不像烏克蘭戰爭時，處處要防範中國的突襲。俄羅斯戰敗後，中國面對的壓力是全方位的。若台獨勢力在台灣真的用巷戰抵擋解放軍，戰爭延長，美國大可重複烏克蘭的例子，用台獨名義以美軍武器襲擊中國沿海，戰爭帶來的破壞更大。

即使解放軍閃電戰成功，中美大戰便開始，再沒有現時還可談判、還可借助國際力量抑制美國打擊中國的活動。這便是新冷戰，且中國若缺俄羅斯助力，在新冷戰裏抗禦美國及西方的攻擊，會比舊冷戰更為艱巨，中國也不可能以全面抗戰來應付，對日本的八年抗戰損失太大。

中美以台灣開戰，美國在中國內部布置了幾十年的勢力必然發難。中國社會多年深受美國意識形態的洗腦，一致抗美的全國團結，未必比今天俄美之爭的俄羅斯為佳。戰爭一起，中國社會各種政治矛盾便會尖銳起來。抗戰終歸勝利，可是損失不可計算。中國不能以武統解決台獨，而應是與美國一樣，全方位作戰，第一步是意識形態之爭，可是極不容易；不從這根本入手，便難敵美國在台灣內外以至在大陸的各種操縱。