騎膊爬渠入屋 拘3內地賊涉10案

【本報訊】去年11月起，執法部門留意到有爆竊集團針對低層住宅單位、特別是保安措施欠奉或粗疏的地點犯案。根據調查，該集團牽涉至少10宗爆竊案或意圖爆竊案，犯案地點包括荃灣、葵涌和沙田，盜走現金和珠寶首飾等總值約57萬元財物，最高一宗損失約16.6萬元。人員經情報收集，包括翻查大量「天眼」片段，最後鎖定3名來自內地廣西的涉案男子（26至33歲）。

單位踩線後傍晚出手 初步調查顯示，目標人士每次犯案俱會短暫停留香港，再於犯案後迅速離開本地，他們分工仔細，每次「踩線」後，再趁黃昏入夜的時分，挑選一些烏燈黑火、保安程度較低的住宅單位犯案。

本周日，該3名男子經由落馬洲口岸入境，人員隨即監察他們的動向。至前日，其中一名疑犯單獨到葵涌一公屋單位「踩線」，包括勘察地形、拍照及窺探屋邨單位的保安漏洞，逗留數十分鐘後離開。同日傍晚，該名疑犯與兩名同黨重返該屋邨，其中一人負責「把風」，另一名身材較高大的疑犯則以「騎膊馬」形式，把一名較矮小的同黨送上大廈平台，協助他爬水渠潛入3樓一單位爆竊。

數分鐘後，爬上樓的疑犯原路折返並與同黨會合，埋伏人員隨即上前拘捕3人，並在負責爆竊的疑犯身上檢獲一支鋼叉，相信是用作毀壞單位的窗花。另外，人員在案發單位發現多個鞋印，亦與該名疑犯所穿的波鞋一致。根據事後調查，涉事單位戶主當時正在屋內休息，故此沒有開燈，賊人可能察覺單位有人，因而空手而回。被捕人士涉嫌「爆竊」及「企圖爆竊」，已被扣留調查，人員正了解他們與之前多宗同類案件的關係，稍後可能對3人提出起訴。