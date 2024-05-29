垃圾車撼龍門架 6旬司機不治

【本報訊】昨日下午近1時，一輛垃圾車沿元朗新田公路往上水方向行駛，駛至落馬洲新田交匯處對開分岔路口時，車輛懷疑失控，先撞毀風琴式防撞欄，再猛撼右邊一組路牌龍門架。由於撞擊力頗大，垃圾車駕駛室凹陷毀爛，車頭向右扭曲且車身冒煙，姓胡（66歲）司機頭部及身體多處重創被困，多名途經駕駛人士見狀，慌忙協助報案。

往收集廢物途中失事 救援人員接報趕至，發現胡已昏迷，遂爬上車頂利用工具把他救出，再以升降台把他抬番路面。獲救的胡已奄奄一息，由救護車急送北區醫院搶救後，至下午1時53分被證實傷重死亡。現場所見，垃圾車零件及碎片散落一地，執法人員一度封鎖現場，以便就意外原因及經過展開調查。受事故影響，新田公路（往上水方向）近新田交匯處部分行車線一度封閉，上址交通擠塞。

據了解，胡居於天水圍天瑞邨，其同事透露，胡於昨日早上約7時開工，首先到屯門騎術學校收集馬糞馬糠等廢物，再沿新田公路前往上水雙魚河賽馬會會所收集同類廢物，最終會把廢物運往牛潭尾動物廢料堆肥廠處理，詎料途中發生意外身亡，對此深感惋惜及難過。同事又指，胡一向健康良好，約3年前疑患糖尿病，其後身形日漸消瘦，暫未知事發時胡有否身體不適致車輛失事。