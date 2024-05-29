新娘潭路非法賽車致2死5傷 司機囚58月停牌7年

超速越線失事 官斥行為自私 大埔新娘潭路2021年發生致命車禍，兩輛私家車涉嫌在路上賽車，其中一車疑「爬頭」越線時，與迎面跑車對撼，最終導致兩死5傷。案中唯一生還的男司機，於今年2月在區院承認兩項危險駕駛引致他人死亡，以及兩項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪。區院暫委法官周燕珠昨判被告監禁58個月、停牌7年及需參與駕駛改進課程。周官指案情嚴重，被告高速駕駛且極端危險；法官亦斥責被告行為自私及不理會其他道路使用者安危，其罪責亦屬較高。

涉案25歲被告何文熙，案發時任職汽車技工，涉案死傷者大部分為被告的友人，其中一名傷者更是被告的女友。辯方求情指被告一行人當時只是打算遊車河，一時興起才變成賽車。被告亦透過律師，向相關死傷者及其家屬致歉。辯方又指被告在事發後感到後悔，而且一世內疚，報告則顯示被告重犯機會低。法官續指本案有加刑因素，包括被告當時以高速駕駛、汽車曾越過雙白線，且與他人賽車等。法官又指被告的車輛當時近距離尾隨另一輛車，正常司機均會預計到如發生意外，將屬災難性。

事發後女友不能自理 至於兩名死者方面，其家人須面對失去至親；被告女友受傷後，日常生活亦變得與以前不一樣，她因意外致理解事物較慢，記憶受損，生活上亦不能自理，需由父親照顧。法官雖接納被告有悔意，且接納他因事件涉及其朋友而感震驚，但考慮到被告在案中罪責較高，最終就4項控罪判處他監禁58個月及須停牌7年。

案情指，事發於2021年10月31日晚上10時許，被告當時駕駛本田私家車沿新娘潭往沙頭角路行駛，同行有一輛豐田私家車和一輛電單車，本田追隨豐田私家車，過程中，兩輛私家車曾越過雙白線及逆線行駛。到案發的左彎路段，豐田越線，猛撼對頭駛來的一輛林寶堅尼，本田亦與之相撞。尾隨的電單車收掣不及而倒地。林寶堅尼的姓雷男司機及豐田姓馮男司機同晚不治，豐田車上女乘客腰椎及肋骨骨折，該女乘客為被告女友，本田車上兩名乘客亦受傷。事發沙頭角路段上限時速為50公里，豐田和本田案發時，車速約108至101公里。案件編號：DCCC 773/2022