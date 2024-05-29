串騙教局逾千萬 男女分囚4年半及22月

【本報訊】廉政公署早前落案起訴一間非政府機構的一名男董事及一名女經理，控告他們涉嫌作虛假陳述，詐騙教育局向該非政府機構撥款共逾1,000萬元，聲稱為中小學生舉辦課後活動。其中涉案女經理早前承認兩項串謀詐騙罪；涉案男董事則不認罪受審，早前他亦被裁定罪成，兩人昨在荃灣法院（暫代區院）接受判刑。法官判男被告4年半，女被告入獄一年10個月，法官指兩名被告犯案時間長達兩年，涉案金額巨大，案情十分嚴重。

訛稱受聘72項目兼職導師 涉案52歲男被告何顯華，案發時是校聯支援協會有限公司董事，他被控兩項串謀詐騙及一項串謀使用虛假文書副本罪，控罪指他在2015年3月1日至2017年4月30日，串謀同案被告文海欣、曹瑛等人詐騙教育局，訛稱獲聘於「校本課後學習及支援計劃—區本計劃」轄下72個項目的兼職導師，在兩個學年與校聯或扶苗關注協會訂立合約，而其任教時薪為165元至195元，期間並使用了虛假文件。經審訊後何顯華被裁定3罪均罪成。

法官昨判刑時指，男被告是案中主腦，從中獲利，判他即時監禁4年半，並排期7月5日處理充公令。同案31歲女被告文海欣，案發時是校聯支援協會有限公司的經理，早前已承認兩項串謀詐騙罪，並在審訊中出庭頂證男被告。法官考慮到她成功頂證男被告，以及過往無刑事定罪紀錄，給予她額外減刑，判她入獄一年10個月。

至於男被告何顯華的妻子曹瑛，是涉案公司的董事之一，在廉署向案中兩名被告及曹作出檢控時，曹已離開香港。廉署早前已獲裁判法院的裁判官簽發拘捕令，通緝曹歸案。案件編號：DCCC 1025/2021