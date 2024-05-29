假冒客服騙案不斷 首5月呃近2億元

錄583宗 最大損失達416萬 近年網上騙案尤其多，最近數月騙徒利用「假冒客服」的騙案也有上升趨勢。執法部門近日公布，單計今年首5個月已接獲共583宗「假冒客服」騙案的求助，損失金額達1.9億元，平均每宗個案被騙金額為32.6萬元，其中最大一宗損失金額更達416萬元，金額之多令人咋舌。除錄到多宗假冒淘寶、天貓等網上購物平台客服的騙案之餘，由5月起更開始出現假冒不同類型平台、公司客服的騙案，執法部門呼籲，市民若收到相關來電，必須提高警覺。

今年首4個月，執法部門錄得468宗「假冒客服」騙案，其中4月更有207宗，是今年有紀錄以來最高，對比4月和3月的數字，此類騙案上升了近八成；而5月截至月中，相關騙案則錄得115宗。今年首4個月，這類騙案的總損失金額為1.57億元，其中4月份的損失金額為逾6,000萬元，較3月份上升六成；5月截至月中，損失金額接近3,300萬元。

5月起抖音TikTok亦被利用 執法部門指出，今年首4個月的案件全為假冒網購平台客服，但自5月起，開始出現假冒不同類型平台、公司客服的騙案，包括假冒抖音、TikTok等短視頻平台客服，以及假冒微信、支付寶等支付平台客服等。

此類騙案的騙徒初期會假冒網上購物平台客服，聲稱受害人錯誤購買收費服務或產品，若受害人不跟隨指示立即取消相關服務或訂單，便會扣費或凍結戶口，誘使受害人轉帳騙取金錢。騙徒又會運用心理戰術，要求受害人即時到指定本地或內地銀行等地點辦理手續，並恐嚇受害人，若不即時處理就會被扣費。

受害人馬先生早前曾收到自稱淘寶客服的騙徒電話，對方聲稱馬先生已申請VIP會籍，若要取消會籍需即時及親身到中環辦理手續，當馬先生表示未能抽空前往，騙徒便稱會轉介他至相關銀行跟進，並以視像電話聯絡馬先生，要求提供所有銀行戶口及信用卡資料等，又威嚇及指示馬先生將所有資金轉帳，直到數日後馬先生收到銀行信件通知，始知被騙。

執法部門提醒，若收到自稱為某機構或商戶職員的來電，應在該機構或商戶的官方網頁核實對方身份；並強調銀行職員絕對不會要求你轉帳，以證明你是戶口持有人，或者做戶口審查。