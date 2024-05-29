入口分銷零售打擊 檢值6.25億私煙

【本報訊】海關在今年2月19日至5月14日進行全港性反私煙行動，針對入口、儲存分銷及零售層面進行「三路」打擊。期間，海關破獲23宗入口私煙案、39宗私煙儲存及分銷中心案及259宗街頭買賣私煙案，連同各海陸空管制站的成果，整個行動共破獲4,726宗案件，約1.39億支懷疑私煙、約105公斤雪茄和約1,525公斤製成煙草，估計總市值約6.25億元，應課稅值約4.54億元，當中拘捕4,347人（15至89歲）和扣查26部涉案車輛。

3個月拘4347人 最細15歲 針對海路走私，海關於4月30日透過風險管理及情報分析，在葵涌海關大樓揀選一個由日本抵港、報稱載有化妝品的貨櫃進行檢查，從中檢獲約200萬支懷疑私煙，估計市值約900萬元，應課稅值約660萬元；5月初，關員再從一個由台灣抵港、報稱運載家具的貨櫃內，檢獲1,100萬支懷疑私煙，估計市值近5,000萬元，應課稅值約3,600萬元。

此外，截至今年4月，海關在各區搗破47個不同規模的私煙倉庫，當中有21個是存放超過50萬支私煙的大型儲存倉，共檢獲約8,500萬支懷疑私煙，查獲的倉庫數量及私煙總數較去年同期分別上升兩倍及3.7倍。

4月3日，海關於粉嶺進行反私煙行動，分別在蓮麻坑和坪輋搗破兩個大型私煙倉，檢獲970萬支懷疑私煙，市值約4,600萬元，應課稅值約3,300萬元；5月22日，關員再在蓮麻坑和沙頭角搗破兩個鐵皮場私煙倉，檢獲大約410萬支懷疑私煙。

同時，海關打擊市內較小型的私煙倉，發現私煙集團以自住公屋、格仔舖、迷你倉等各式各樣的地方收藏私煙，利用流動性高的特點，方便隨時轉移私煙；又或者利用保安程度較高的私人屋苑，增加人員執法難度。5月7日，海關在大埔一屋苑附近截查一名67歲婦人，在其身上檢獲2,000支懷疑私煙。關員其後押解她返回住所搜屋，再檢獲約3萬支懷疑私煙。經跟進調查後，海關又於同一屋苑的另一單位，檢獲約39萬支懷疑私煙，全部私煙總值約190萬元。

針對買賣私煙方面，截至4月止，海關共拘捕205名街頭買賣私煙人士，檢獲約33萬支懷疑私煙。被捕人士包括186男19女（17至86歲），大部分為買家，在他們身上檢獲的私煙由100支至6,200支不等，大多屬自用。

海關近日亦留意零售市場銷售「白牌煙」有普及化迹象，部分零售商更以遠低於應課稅率、亦即66元的價錢出售「白牌煙」，藉此吸引市民購買。當中有私煙集團會把私煙偽裝成已完稅香煙，把它們包裝得一模一樣，並以可觀利潤招攬士多、報攤等零售販商協助分銷。

4月29日，海關發現一輛可疑貨車駛離落馬洲一鐵皮場，並向位於美孚的報攤，以及位於葵涌和大角咀的士多派發懷疑「白牌煙」。關員隨即截查該輛貨車，在車上檢獲33萬支懷疑「白牌煙」，當場拘捕車上司機和一名搬運工人；同時，關員在上述報攤和士多檢獲約10萬支懷疑「白牌煙」，拘捕3名店主和店員。其後，海關押解其中兩名被捕人士到落馬洲的鐵皮場搜查，檢獲約60萬支涉及多個品牌的懷疑「白牌煙」。行動中檢獲的「白牌煙」，估計市值約460萬元。另在5月27日，海關在上水和九龍灣搗破兩個「白牌煙」儲存倉庫，檢獲約值1,800萬元貨，拘捕兩名負責管理及營運倉庫的男子，相信他們正準備重新包裝及轉移私煙以待日後分銷。