盛事之都服務宣傳差 當局死撐質素佳

【本報訊】香港銳意發展為「盛事之都」，然而在服務和宣傳上仍有改進的空間。立法會一個事務委員會昨日討論文化、體育及旅遊的融合發展。有議員指餐飲業的服務欠佳，有可能成為「趕客之都」；亦有議員認為有關活動的宣傳不足，關注政府財政如何負擔。

議員陳仲尼在會上指出，市民時有反映一些食肆在晚上9點半就催促客人埋單、10點熄燈，有關做法帶來不佳體驗。在文化旅遊融合發展方面，局方會否主動物色或聯繫一些海外的國家級博物館、或文物收藏家借出藏品在西九文化區展覽，以帶動旅遊。

稱與業界商討改善措施 議員何敬康認為盛事的宣傳要加把勁，指上個周末舉行的著名動畫無人機表演，事前宣傳並不廣泛。他又建議邀請外國的旅遊達人製作有關香港旅遊懶人包的短片，藉此吸引更多訪港旅客。議員陳穎欣指盛事已加碼至逾200個，擔心政府的財力能否負擔。

文體旅局局長楊潤雄認為整體而言，香港的服務質素算是不錯，會與相關業界商討改善措施。向外界物色展品方面，當局一直都有做，然而準備工夫長，以及要面對財政上的限制。他說當局有聯繫網絡KOL親身來港推廣旅遊，不過對方有時會採用自己的一套介紹方法，政府會予以尊重。上周末的無人機表演是私人舉辦，有關宣傳則是由對方主導。他強調大部分活動都毋須政府資助。至於文化藝術盛事基金並不會要求每一項活動都要賺錢，視乎對整體的文化藝術有多大推動作用。