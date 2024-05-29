特首政策組增5人 巴曙松竺稼在列

巴曙松

【本報訊】特首政策組專家組去年5月成立，政府昨宣布再度委任54名成員及新委任5名成員，當中有3人被委入經濟發展家組。59名專家組成員的任期由5月30日起生效，為期一年。

經濟發展專家組3名新成員，包括港交所董事總經理及首席中國經濟學家巴曙松、有「打工皇帝」之稱的摩根士丹利前高層竺稼及海洋公園董事會成員胡陳德姿，而研究策略專家組新成員為香港科技大學公共政策學部主任及教授暨醫務衞生局精神健康諮詢委員會委員白立邦，而議員鄧飛則被委入社會發展專家組。

特首政策組組長黃元山期望專家組成員未來一年繼續同心合力，就香港的長遠發展提供專業的意見以及嶄新構思，特首政策組亦會繼續廣開言路、博採眾議，以助力香港政府「拼經濟謀發展 為民生添幸福」。

分3組別 聚焦討論 在去年5月成立的特首政策組專家組，由來自商業和金融界別、專業人士等不同背景人士組成，就各項議題向特首政策組提供專業意見和構思。為方便工作和進行更聚焦的討論，專家組成員分為經濟發展專家組、社會發展專家組及研究策略專家組3組別。

竺稼