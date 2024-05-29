中學教育架構 集中青少發展需要

【本報訊】教育局昨公布新編訂的《家長教育課程架構（中學）》及有關詳情，新編訂的中學架構是幼稚園架構及小學架構的延續，包含「認識青少年發展」、「促進青少年健康、愉快及均衡的發展」、「促進家長身心健康」及「促進家校合作與溝通」4個核心範疇，並聚焦支援青少年的發展需要。教育局鼓勵學校及相關機構在設計和推行不同類型的家長教育課程或活動時，參考中學架構的內容及設計。

着墨精神健康 家校合作 架構中提及家長在保護子女的精神健康方面扮演着守門人的角色，應與青少年子女建立信任和支持的關係，讓他們能向家長敞開心扉，如家長意識到青少年子女出現自殺警號，他們不應輕視這些信號或自己獨自承擔，應立刻尋求學校和社區的專業支援，尤其當家長懷疑子女有自殺念頭時，更應尋求緊急醫療協助。

教育局期望學校可適時向家長介紹中學架構，讓家長了解更多有關培育青少年子女的知識及技巧，亦鼓勵學校檢視和分析校本需要並參考中學架構以籌劃及舉辦有系統的校本家長教育課程，以及持續檢視課程的成效，並適時作出修訂。