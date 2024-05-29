跪地企枱播國歌 女生大鬧課室

【本報訊】在《國歌條例》生效後，教育局亦向學界提供相關指引。近日網上流傳有學生於上課期間擾亂課堂秩序的影片，有穿着體育服的女學生手持水樽走到女教師面前單膝下跪，教師要求「不要玩」及「不要再噴水」，其後又見有人以手機播放國歌，期間該名女生多次踢枱及站上桌子等，班房內的人大笑。教育局指已責成校方須嚴肅處理及提交詳細報告。

教局責成梁省德中學交報告 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學證實，有關影片涉及該校的課堂秩序。校方指事發於去年10月底，事後即時展開調查，並按校本機制跟進涉事學生行為以及老師的上課情況，作出適當的輔導及教育工作。校方強調一直致力教導學生要本着校訓「省善修德」的精神，期望他們成為守法守規、品學並重及勇於承擔的良好公民。校方強調會繼續堅守崗位，竭盡所能教導學生，讓他們在安全和平靜的環境中學習，期望各界給予時間和空間，給予學校支持。

針對有關事件，教育局指在得悉事件後，已即時向學校了解情況，同時責成校方須嚴肅處理及提交詳細報告。

發言人指《國歌條例》就在香港奏唱國歌、保護國歌及推廣國歌訂定條文，國歌是中華人民共和國的象徵和標誌，一切個人和組織都應當尊重國歌，維護國歌的尊嚴，並在適當的場合奏唱國歌；《國歌條例》下的罪行涉及不當使用國歌，或公開、故意、意圖侮辱國歌的行為。

發言人強調《國歌條例》及《國旗及國徽（修訂）條例》對升國旗儀式和奏唱國歌當守的禮儀有明確的規定。

學校應教育學生有關禮儀，例如應當肅立和舉止莊重，如有學生做出不尊重國歌的行為，學校應立即跟進。