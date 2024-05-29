男警醉酒毀食肆門 官斥令警隊蒙羞

【本報訊】一名男警於休班期間在深水埗福華街一食肆對開涉嫌醉酒鬧事，並損壞食肆的玻璃門，事後被控「醉酒及行為不檢」及「刑事損壞」兩罪。被告原表明否認控罪，並定於6月開審。不過案件昨於九龍城裁判法院再訊時，被告改為承認刑事損壞罪，另一控罪則准以守行為方式處理。裁判官林子康就刑事損壞判處被告罰款4,500元，另需賠償酒吧4,500元。另一項控罪則准許被告自簽2,000元守行為24個月。林官亦寄語被告：「要知道自己嗰個身份」，因犯事令警隊蒙羞「令人覺得似乎作為警員，可以做乜都得！」

涉案45歲被告簡偉迪，報稱警員。他被控於2023年1月27日，在福華街17至25號地下Eleven Lounge & Restaurant外醉酒，在公眾地方行為不檢。他另被控於同日同地，無合法辯解而損毀屬於上述食肆的一趟玻璃門，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否被損壞。

辯方求情指，已婚的被告服務警隊達28年，育有一名13歲兒子。辯方指已停職的被告將面對警隊紀律聆訊，會受到法庭判罰以外的懲罰。辯方又指被告有悔意，願意作出賠償；又指雖然案件原已排期於6月11日聆訊，但經商討下，被告已在最貼近可行的情況下認罪。

數度踢向玻璃門致脫軌 案情指，事發當晚被告與一名女子Ｘ光顧涉案酒吧。至晚上約11時，被告因醉酒被酒吧員工送出門，之後在酒吧門外胡言亂語，其噪音打擾到附近的居民，及後有人報案。住在附近的一名居民因噪音下樓，看到X坐在地上，被告站在旁邊粗言穢語指罵Ｘ。居民再走近並見到醉酒的被告踢酒吧玻璃門一次。及後有一名穿深色衫的人步出酒吧時，被告對他稱「你唔好咁多事，你唔好諗住着到咁，我就驚你，我一打三呀！」對方及後折返酒吧內。酒吧員工於事後發現玻璃門脫離軌道，維修費用為4,500元。酒吧附近的閉路電視拍攝到被告醉酒後，曾踢門數次。被告最終被捕，並認出閉路電視拍到的男女是自己及女子Ｘ。案件編號：KCCC 1460/2023