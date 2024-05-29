涉發布煽動意圖貼文 拘鄒幸彤及母共6人

【本報訊】國安處昨拘捕5名女子及一名男子，包括還押中的鄒幸彤，涉嫌違反《維護國家安全條例》下第24條 「煽動意圖的相關罪行」，執法部門指調查顯示一名正在還押中的女子，透過另外5名被捕人，由2024年4月份開始，以匿名方式在一社交平台專頁，利用某個將至的敏感日子，持續發布具煽動意圖的貼文，挑起市民對中央政府、特區政府及司法機構的憎恨，及意圖煽動網民在較後期間組織或參與非法活動。據了解，被捕人除鄒幸彤外，還包括其母親鄒劉華珍、前支聯會常委劉家儀、社民連成員李盈姿。

最高可囚7年 國安處於全港多區，包括大欖女懲教所採取執法行動，一共拘捕6人，年齡介乎37歲至65歲，又根據法庭手令，搜查當中5名被捕人士的住所，檢取一批與案有關物品，包括涉嫌曾用作發布具煽動意圖訊息的電子通訊裝置。

當局指，煽動意圖的相關罪行屬嚴重罪行，最高可被判處監禁7年。意圖危害國家安全的分子亦不要妄想能在網上以匿名方式逃避執法部門追查。至於市民大眾務必認清事實，不要被失實及歪曲的資訊蒙騙，更甚者被煽動參加非法甚至是危害國家安全的行為和活動。