黎智英亮相美媒 揚言永不認罪

庭上續播訪談節目 叫國際支持攪局 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。庭上繼續播放黎智英的訪談片段，訪談對象包括美國前陸軍副參謀長及英國政客。節目上黎智英指控中央政府隱瞞新冠疫情，呼籲繼續抗爭，並強調國際支持十分重要，否則香港會變成「一國一制」；黎又揚言自己永不認罪。

審訊踏入第85日，控方繼續播放黎智英主持的線上節目「Live Chat With Jimmy Lai」片段來指證黎。2020年11月26日推出的節目，嘉賓是美國前陸軍副參謀長基恩（Jack Keane）。黎智英指，中央政府肯定想改變香港法律制度，由「法治」變成「人治」，猶幸很多法官仍堅持專業。黎說，香港人會擔心拜登對中國的手段相對特朗普軟弱，不會為香港「出頭」。就着中天新聞台不獲台灣續牌，黎說這是個很大的錯誤，因為民主社會應該容得下不同聲音，即使是為共產黨發聲。最後黎向觀眾表示，要保持樂觀，繼續抗爭。

稱警隊文化腐敗 無法無天 同月29日，節目邀請了美國記者兼時事評論員紀思道（Nicholas Kristof）對談。黎智英認為，美國前總統奧巴馬所實行的多邊主義是災難性。隨着疫情之下，外界對中國變得具敵意，他希望拜登的外交政策，會有別於奧巴馬的多邊主義。黎續說，如今警權坐大，警察文化腐敗，無法無天。如此下去「一國兩制」肯定會變成「一國一制」。即使如此，也不等於要跪着接受。黎又認為，若香港續受鎮壓，黃色經濟圈便會繼續出現。

憂國際忘記香港 呼籲發聲 2020年12月1日，節目嘉賓為美國企業研究院亞洲研究項目主任卜大年（Dan Blumenthal）。黎智英形容習近平是絕對的獨裁者、「毛澤東第二」，西方國家應跟美國聯手抵抗中共。黎續指，中央政府隱瞞新冠疫情，令疫情擴散至全球，黎不諱言，如果習近平繼續執政，香港就會「×街」，不但會變成跟其他內地城市一樣，更可能變成「新疆」，甚至比新疆「更大鑊」。同日，黎智英接受美國電視頻道Fox Business訪問時說，自己決意抵抗，永不認罪。

另外，2020年11月27日，黎智英跟組織「香港監察」創始人羅傑斯（Benedict Roger）進行線上對談。黎智英指，國安法下香港人已很難組織遊行示威，隨着民主派議員被取消資格，立法會內亦沒有反對聲音，他擔心世界會忘記香港，強調國際支持十分重要。另外，黎智英質疑，除天主教香港教區前主教陳日君外，教會基本上沒有人為香港發聲。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

審訊重點