近9成受訪者對精神病患認知不足

【本報訊】近日一宗懷疑思覺失調患者斬人案，再度引起社會關注精神病患者。有心理健康協會就公布關於嚴重精神病的調查，發現有近90%受訪者對精神病患不甚了解。協會建議政府採用長效針劑，並加強宣傳。另外，協會成員、醫生吳兆文回應近日事件，強調精神病患者有危險暴力傾向為數甚少，呼籲不應過度污名化精神病。

團體促加強宣傳 倡用長效針劑 香港心理社會復康協會就有關病症作調查，發現僅11.3%受訪者了解嚴重精神病主要症狀；認識嚴重精神病的求助途徑及處理方法的市民亦不足一成。主席王明爍指，口服藥會帶來嚴重副作用，令不少病人產生抗拒；建議政府增加使用一款有效預防復發、副作用較少的長效針劑。其持續性、減少副作用及預防復發效果顯著。

陳先生照顧患嚴重精神病弟弟數十載。為治療病症，初時弟弟服用口服藥。不過卻變得暴躁，又出現嚴重嘔吐，於是轉用針劑型藥物。不再有副作用之餘，亦沒有復發，情況大幅改善。

至於價錢方面，口服藥價錢可以低至幾百元；針劑每4周注射一次，每次約4至5,000元。他解釋口服藥「再平，病人唔食都冇用。」若患者因不願服藥而復發，住院開支隨時達幾萬元。

談及兩宗懷疑精神病患者斬人案，吳兆文表示，精神病患者有危險暴力傾向屬少數。若使用針劑，減低復發機會，亦有助改善問題。王明爍建議政府推廣有關知識；又指精神病患只是患者腦部神經出現病症，與其他疾病相同，希望社會接受。