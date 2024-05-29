頭部縫針 心臟驟停18分鐘 仁濟4歲女命危

轉院瑪嘉烈 診斷缺血性腦病變 仁濟醫院昨日傍晚6時半會見傳媒，公布一宗涉及病人在接受傷口縫合程序後，出現心臟驟停的事件。一名4歲女童上周六晚（25日）在家中跌倒，撞到頭部，由父親陪同經救護車送到仁濟醫院急症室，入院時女童有發燒。醫生檢查後，發現她頭部有一個兩厘米傷口，而X光檢查的結果，亦無發現異常。隨後醫生為女童縫合傷口，共3針。期間女童一度心臟驟停18分鐘，急救後轉往瑪嘉烈醫院PICU（兒童加護病房）接受治療，現時情況危殆，臨床診斷為缺血性腦病變。女童過去沒有心臟病史。

女童於上周六在家中跌倒送院，當晚11時10分由護士進行傷口評估，並固定在板上方便手術進行，傷口縫合由11時28分開始，第一針完成後女童亦有掙扎及哭泣，病人助理以手協助固定病人頭部，以便縫合程序繼續進行，歷時3分鐘，整個過程順利，亦無發現腦有問題。

完成縫針後 揭無意識脈搏 惟縫合程序完成後，發現女童無意識及脈搏，醫護立即進行搶救，18分鐘後，於11時49分恢復其心跳，其後於11時55分將女童送往瑪嘉烈醫院兒童病加護病房留醫，目前仍處於昏迷，需要呼吸機協助。

將了解女童有否隱性疾病 代理九龍西醫院聯網總監阮家興指，事件發生後團隊心情難過，事件亦十分罕見，需要專業團隊評估女童的情況；故已安排兒科及急症室醫護了解事件，亦會了解女童會否有隱性疾病。仁濟醫院急症室部門主管練偉鴻指，醫護在縫針時固定病人方式有既定程序，涉事的病人服務助理，亦按一貫做法固定女童；女童本身無心臟病史及長期病。