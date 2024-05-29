公僕加薪 工會倡參考薪趨指標

【本報訊】公務員薪酬趨勢調查初步結果早前出爐，低層公務員薪酬調整淨指標為5.47%，中層4.32%，高層4.01%。公務員工會之一的華員會建議低層公務員加薪5.47%，中層、高層劃一加薪4.32%。有工會代表建議政府參考薪酬趨勢調查指標按情況調整。

華員會：4年來調整未及通脹 公務員年度調薪重要指標的薪酬趨勢調查結果已出爐，現時有待公務員事務局向行政會議提交加薪建議。

被問到對公務員加薪看法，工會聯會會長吳秋北表示，薪酬趨勢指標雖然不代表一切，但仍希望政府能充分參考，按情況調整公務員薪酬，以給予公務員的肯定。

華員會日前提出公務員調整薪酬幅度的建議，指公務員崗位有近兩萬個空缺，缺額超過一成，無形中為政府節省不少薪酬開支。該會認為公務員「加辛」之外亦要合理加薪，而且公務員薪酬調整是滯後於私營機構，又強調過去4年公務員薪酬調整幅度未能追上累積通脹，勒緊公務員薪酬調整的「褲頭」並非上策，合理加薪有助提振士氣，亦對挽留及招聘人才有正面作用。

至於其他公務員工會的態度，政府人員協會則要求公務員劃一加薪不低於5%以提升員工士氣，而公務員工會聯合會總幹事梁籌庭早前亦表示，希望政府可按淨指標加足薪酬。