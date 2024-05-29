優秀勞模乏肯定 工會促設嘉許機制

【本報訊】全國勞動模範代表訪港交流團前日起展開一連3日的交流座談活動。勞模昨日出席由工會主辦的分享座談會，向香港勞工界介紹勞模精神和工匠精神。工會會長吳秋北指會研究適合香港的評選機制和準則，期望今年9月向政府建議評選機制的方案，明年5‧1勞動節可以選出勞動模範。

指勞動價值不能由薪金「買斷」 吳秋北指香港同樣有「愛港敬業、甘於奉獻、勇於擔當」的勞模，勞動價值不能完全由薪金及物質「買斷」，惟現階段卻缺乏評選嘉許機制，加上社會形態不同，社會亦欠缺對勞動價值的肯定，令優秀的勞動者默默無聞，得不到應有的尊重和肯定，待遇有待提高。

他希望本港亦可建立廣受社會認可的勞動模範評選機制，相信可令社會肯定勞動價值，改善「打工仔」基本待遇，並帶動更多職工勵志積極投入社會及灣區建設，激發香港新動能，以「共建、共融、共享、共贏」的理念，構建香港新型勞動關係。

出席交流會的政府官員表示，當局高度重視和衷心感謝廣大勞工對推動香港發展做出的努力和貢獻，將繼續與社會不同持份者合作，通過不同的活動嘉許在不同範疇成就卓越的僱員，締造勞資和諧，共同為香港邁向新征程而努力。