醫健：健康在您手：一個「就手」的食物分量指引

你知道每一餐進食了多少分量的食物嗎？外出飲食時，總不能自攜電子磅量度分量。在一般情況下，其實只要善用一些簡單的視覺提示，如參考以下5個運用手勢，去類比食物大小，就可快速估算食物的分量。

第一個手勢是單手握拳頭： 拳頭大概等於一碗沙律菜（一份蔬菜）、一個中型水果（一份水果）或一碗切粒或莓類水果（兩份水果）。

第二個手勢是單手模仿碗狀： 分量大概等於一個小型水果（半份水果）、半碗煮熟的蔬菜（一份蔬菜）、半碗煮熟的麥皮或飯麵等，又或半個中等大小的薯仔（半碗穀物類 ）。

第3個手勢是平放手掌： 整隻手掌大概等於90至120克的生肉或魚肉（兩両肉/魚）、或一片麵包（半碗穀物類 ）。僅計算掌心則是約50至80克熟肉或魚肉（兩両肉/一両魚）。

第4個手勢是豎起的拇指指尖至指節： 約是一湯匙的沙律醬或油、一湯匙的花生醬（3茶匙油）或20克的硬芝士（等於半份乳製品）。

第5個是參考拇指的指甲： 大概等於一茶匙的糖、油、牛油或蛋黃醬。

按健康飲食金字塔做食物分量基準，如每日攝取約3至8碗穀物；最少3份蔬菜；最少兩份水果；5至8両肉、魚、蛋及代替品；一至兩份奶類及代替品，盡量減少攝取油（少於6茶匙）、鹽（少於一茶匙）、糖類（少於10茶匙），配上6至8杯（每杯約240毫升）流質飲品，再用自己的手去量度每天吃了多少，健康均衡飲食就能「易如反掌」。

聖雅各福群會社區營養服務及教育中心註冊營養師 余韋樂

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