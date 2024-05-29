60套山東文物尖沙咀展出 助探知齊魯

【本報訊】山東位於黃河下游，是中華文明重要發祥地之一。古物古蹟辦事處將今起舉辦「禮樂和合探知齊魯——山東文物特展」，展出60套精選山東文物，包括玉石器、陶器、銅器，以及原始樂器等，全部首次在香港展出。同場亦展出香港的重要出土文物，包括彩陶盤、白陶盤、石鉞、牙璋、石串飾等，以作齊魯文化與嶺南文化對比，揭示中華文化多元一體的特徵。展覽由今日起至10月6日，於尖沙咀香港文物探知館展出，市民可以免費入場。

商代「亞醜鉞」 山東博物館鎮館之寶 今次展覽的重點展品之一，是商代青銅禮器「亞醜鉞」。它是目前全國發現的40多件商代銅鉞中，製作最精美、最壯觀的一件，被內地民眾選為山東博物館「十大鎮館之寶」之一。「鉞」由「斧」演變而來，原為砍斫器、武器和兵器，後來演變成王權的象徵。「亞醜鉞」鑄有人面獸相紋，怒目張口，眉目鼻均突起，嘴角上翹，似笑非笑，並露出兩排牙齒，以營造威懾感。

展覽另一重點展品是「蛋殼黑陶鏤孔高柄杯」，屬於距今約4,000年的龍山文化時期。高柄杯表面烏黑光亮，腹中部有弦紋帶一周，柄上有弦紋帶兩周，中間有鏤空帶三周。器皿外壁薄如蛋殼，晶瑩剔透，被譽為「黑如漆，薄如紙，明如鏡，硬如瓷」，是中國史前製陶技藝的巔峰之作。它是貴族進行祭祀、宴饗等重大禮儀活動時使用的禮器，具等級理念和禮制內涵。由於年代久遠，存世完整的蛋殼黑陶高柄杯極為罕見。