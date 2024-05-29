徵費計劃影響生計 回收業界支持暫緩

【本報訊】對於暫緩推行垃圾徵費，汽車交通運輸業總工會貨運車從業員分會認為，署方能夠聽取環保回收業者的意見，並且作出調整，以減低業者營運及生計所受的衝擊，對此表示歡迎。

指衝擊前線司機 淪「弱者代付」 該工會表示，事實上，儘管政府基於「用者自付」原則來推行固體廢物收費計劃，原意是想減少產生都市廢物和提升本港的環境保護質素，可是礙於整項計劃缺乏周詳，因而存在不少行政混亂的問題，亦造成環保回收業者無所適從的現象，部分前線司機由於個體經營和難以轉嫁經營成本等原因，淪為「弱者代付」的境況。

對於垃圾徵費計劃所出現的種種問題，該會聯同環保回收業界代表多次約見環保署官員，並提出多項建議，如有效釋除環保車司機因收集和運送的垃圾中含有違反「計劃」規定而遭到處罰的憂慮；署方應當制訂合理可行的收費方案，防止垃圾徵費轉嫁到運輸者身上；「計劃」繳付收費的寬限期應提供充足時間，讓營辦商和司機整理及繳付相關費用，以免被徵收額外罰款等。

另外，該會認為，從這次推行垃圾徵費計劃中，社會大眾也可以看到從事環保回收業的職業司機遇到許多運作難題，故希望署方在暫緩推行計劃後，全面檢視現行堆填區和填料庫的運作，並且採取改善措施來便利環保回收業的營運，從而提高本港的環保質素。