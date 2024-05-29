環團質疑政府放大負面反應

【本報訊】垃圾徵費煞停實施無期，有環團指不少機構已準備就緒，批評當局推行減廢決心不足；有衞生業界則認為暫緩是明智決定。

綠惜地球總幹事劉祉鋒昨日在電台節目表示，垃圾徵費再次推行失敗，顯示政府信心、決心及執行能力不足，加上並無提出計劃的確實推行日期，反映推行信心亦很弱。當局表示大部分市民不支持有關政策8月推行，他曾向商界及大機構查詢，當中不少機構已準備就緒，質疑政府將計劃負面反應放大，忽略正面回應。

同場的環保協進會總幹事邱榮光則指，當局必須先做好回收設施，再推行垃圾徵費，讓市民要付金錢棄置較大型的垃圾，都會覺得「心服口服」。有單幢式大廈的清潔員更在節目中表示，對原定8月推行垃圾徵費感很大壓力，若要他們承擔住戶無用指定垃圾袋的責任，就會轉行，並不再做清潔相關工作。

清潔工一直憂慮徵費 香港環境衛生業界大聯盟召集人甄瑞嫻說，由於市民未能完全接受垃圾徵費，如按原定日子推行，或令前線清潔工人及市民之間產生爭執，故認為暫緩是明智決定。

甄指，前線清潔工人一直對垃圾徵費的實施感到擔憂，因為它涉及的流程較多，包括垃圾分類、協助舉報違規行為等，如果計劃實施而公眾不配合，將使前線工人的工作變得非常困難。