1.7億個指定袋存貨 派公屋戶否認散貨

配套不足吃苦果 垃圾徵費一再拖 政府決定暫緩垃圾徵費，不會在今年8月1日實施，但未有交代具體再實施的日子。環境及生態局局長謝展寰表示，暫緩收費是基於民情，現時不太適宜定下重推時間表，而未來一年會擴展回收配套，做好教育宣傳。同時，環保署現時存倉1.7億個垃圾指定袋，生產成本約7,400萬元，下月起免費向公屋住戶派發，謝展寰否認免費派發是「散貨」，而是希望住戶以此嘗試檢視每個月的垃圾量。

謝展寰昨在電台節目表示，早前在垃圾徵費「先行先試」 計劃見到不少問題，例如前線清潔工人的工作及壓力增加，加上絕大部分市民都不贊成在8月1日實施垃圾徵費，基於民情及相關法例需要再重整優化，因此希望先暫緩垃圾徵費，但強調並非要放棄。

他續稱，過去幾個月，社會經過討論及先行先試計劃，對減廢回收的認同及支持都有增加，形容是好的氣氛，需要把握這個機會，未來一年會擴展回收配套，亦會做好教育宣傳。如果未來再推出垃圾徵費，可能會分階段推行，讓社會較易接受。

院舍垃圾量難減 徵費添負擔 先行先試計劃下，部分處所包括政府物業、院舍等的指定袋使用比例高，亦有減廢效果，被問到為何不考慮分階段推垃圾徵費，謝展寰解釋，政府物業成功減廢的主因，是試行期間增加減廢及回收的宣傳教育，不完全與改用指定袋有關；而院舍大量垃圾例如尿片等均難以減少，徵費只會加重營運者負擔，重申現時計劃存在很多問題，「斬件」式仍難以推行。

政府下月起每月向公屋住戶免費提供20個指定袋，為期半年。謝展寰表示，希望鼓勵相關住戶嘗試在一個月內了解20個指定袋是否足夠，若不足夠便要另購垃圾袋；當局亦會提供資料，教育住戶做好分類回收。環保署的綠展隊亦會聯同區議員及關愛隊等推行宣傳教育，相信可以提升參與度。

指定袋生產合約 總值逾11億 環境保護署回覆查詢時表示，現時倉存約有1.7億個不同大小的指定袋，生產成本約為7,400萬元。署方除了向公屋住戶免費提供指定袋，亦會向願意簽訂《減廢回收約章》的私人住宅及屋苑免費提供指定袋，日後亦會於與減廢回收有關的宣傳教育活動中派發指定袋，強調政府對指定袋仍有需求。

環保署又指，與供應商的合約無硬性規定每月生產量，會按需求繼續安排供應商製造，其他情況會根據合約條款妥善地跟進；至於各零售商則會停止售賣指定袋，並安排退回未出售的指定袋。環保署去年批出總值11.49億元的指定袋合約予4間生產商，合約為期38個月，去年11月開始生產指定袋，上月起已停產。