逼「上樓」不切實際 扼殺物流業

【本報訊】有議員指出，政府為發展創科而不斷收地，變相扼殺物流業，當局擬以多層式物流大廈作為解決方案並不能解決問題；亦有議員留意到北都規劃會預留地方供物流業使用，然而香港物流已跌出世界排名十大，質疑有關規劃能否振興本港物流業。

航運交通界議員易志明指，創科是未來經濟發展的重要方向，政府為此而積極覓地，為業界提供所需空間，反觀物流業就好悲哀，雖然香港要發展為國際航運中心、國際貿易中心、國際航空樞紐等等都同物流業有關連，但由於發展創科而不斷收地，扼殺物流業。他說曾向政府不同部門解釋，所謂多層大廈是不適合物流業，綜觀世界其他地方的物流都不是搬上樓的，事關一旦搬上樓，業界是負擔不起租金的。

流浮山商戶憂損原有生態 另一議員梁子穎指留意到北都有關高端專業服務和物流樞紐的布置，可是香港物流已跌出世界排名十大，質疑有關規劃能否振興本港物流業。他又質問當局北都能否有助再度振興「香港製造」的品牌，帶動本港製造業再起飛。漁農界議員何俊賢指發展過程肯定需要用地，但不少流浮山商戶擔心，政府劃出供創科的用地之後，會影響流浮山的原有生態和產業結構，質疑創科和傳統能否兼而有之，盼政府重視發展用地的原有使用者。