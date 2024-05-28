笑看天下：評騭人物 雙重標準

美國總統拜登上周六出席西點軍校畢業禮並發表演說，佢重申美國堅定維護台海和平穩定，美國願意喺需要時使用武力保護國家、盟友及核心利益，講到好似美國就係地球上嘅「正義之神」！唉，歷史會講話，美國2003年捏造事實老屈伊拉克擁有大殺傷力武器，因而發動入侵伊拉克戰爭，推翻薩達姆並於2006年將之處以絞刑！依家又正義凛然狂噴口水，說要維護盟友及核心利益，信佢半成，雙目失明！

此外，拜登不忘重申支持烏克蘭，並且出言攻擊俄羅斯總統普京，形容對方係「殘忍的暴君」。對於拜登嘅言論，俄羅斯駐美國大使安東諾夫指拜登的無禮形容，相當於侮辱俄羅斯全體人民。

普京於拜登眼中係「殘忍的暴君」，那麼，以色列總理內塔尼亞胡算是「殘忍的總理」嗎？聯合國國際法院日前頒令以色列，立刻停止喺加薩南部拉法的軍事行動，以方拒絕並堅稱有關行動符合國際法，堅持進攻拉法。

以軍周日晚轟炸拉法一處難民營，造成至少50人死傷。以哈戰事至今超過7個月，在這場衝突中已有逾3.5萬名巴人死亡，百多萬巴人喺加薩面臨缺水缺糧，戰火下飽受摧殘，面臨人道主義危機，美國對此有否指斥內塔尼亞胡「殘忍」？拜登面對國內及國際反以色列輿論壓力，頂多表示會停止供應以國重型殺傷力武器，可是仍然偏袒以色列，對內塔尼亞胡嘅暴行未見置一詞予以譴責！

一個眼前的例子，更可見拜登對不同國家、不同人物採取的雙重標準。聯合國國際法院調查普京於俄烏衝突中有否觸犯戰爭罪，拜登拍手稱善；同樣的法院要調查內塔尼亞胡在以巴衝突中有否觸犯罪行，拜登卻表示反對！試問如此評騭人物如何服人？