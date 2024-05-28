自成一家：要成為威士忌工廠

近年香港人不時拿新加坡和香港作比較，非常熟悉香港情況的新加坡前外長楊榮文，早前來港出席金庸百年誕辰紀念活動時，就被記者問到兩地有何不同。我記得他當時用了一個譬喻回答，說獲巨額補貼到新加坡演唱的美國流行天后Taylor Swift是「甜甜的汽水」，金庸則是「歷久不衰的醇酒」。這個比喻既貼切又不得罪星港兩邊，令人印象深刻。但許多人不知道，楊榮文對新加坡還有另一個比喻。

那是上世紀90年代初的時候。據楊榮文說，假如拔掉威士忌的瓶塞，把那瓶威士忌倒入游泳池，威士忌很容易被池水同化，失去自我的價值。他認為地方細小的新加坡有如威士忌，不可能不和外國聯繫，要生存就要發展成為威士忌製造廠。當瓶內的威士忌一邊滲出，瓶裏一邊生產新的威士忌，這樣才能保持自己的特色。

楊榮文的比喻對當今香港有很大的啟發。香港既是中國的一部分，又有不同的法律、經濟制度，最大優勢就是一國兩制，可以擔當中國聯通世界的橋樑。若把香港的一國兩制變成一國一制，香港便和內地其他城市沒有分別。

以工人階層為例，香港是資本主義社會，打工仔艱苦奮鬥，最渴望得到相應的工作報酬。僱主的鼓勵和認同固然重要，但以金錢形式支付僱員報酬才是最重要的。相比之下，內地實行社會主義，既講究權益，也看重奉獻精神。有立法會議員提出議案，促請政府支持設立勞動模範評選機制，背後隱含的就是內地特色的貢獻理念。這個出發點是好的，但既然中央也認同香港要保持資本主義制度不變，就不必事事都要求香港和內地一樣，否則無異於威士忌倒入泳池，很容易令香港失去特色。