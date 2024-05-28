橫眉冷看：誰敢到台海助拳？

2022年，美國眾議院時任議長佩洛西不理北京反對，高調竄訪台灣，當年解放軍第一次包圍台島，舉行軍事演習。今年台灣總統賴清德上任，在就職演說上隱隱然鼓吹台灣獨立，是可忍孰不可忍？人民子弟兵隨即再度把寶島包圍起來，舉行軍演。比較起來，兩次軍演有何分別？說穿了，最大分別是在美國的反應上。

兩年前的圍台軍演，美國太平洋艦隊嚴陣以待，列根號航空母艦戰鬥群一度逼近台島，美軍戰鬥機在台海上空往來飛行，聲稱要為佩洛西護航。中、台、美三方劍拔弩張，一不小心，儼然便要大打出手。今番卻不同，解放軍的演習地點，比上一次更逼近台島，但美軍近乎紋絲不動，沒有再遠來馳援。華盛頓政府只裝模作樣，呼籲北京保持冷靜，勿讓局勢升級，至於具體的軍事支援，則既不聞樓梯響，更不見人下來。

緣何兩次圍台軍演，美國的反應如此不一樣？那是因為上次有佩洛西訪台，美軍高調出動，目的是保護自己人，今次卻不同，沒有現職的華府要人在台灣，即使解放軍突然動手，要收復寶島，這也是海峽兩岸的窩裏鬥。美國不會出兵烏克蘭，協助抵抗俄羅斯軍隊，同樣休要期望解放軍一旦攻台，美軍會趕來助拳。

台灣的民進黨曾幻想，要聯合美國、日本和菲律賓，共同抵禦中國大陸，但所謂「理想很豐滿，現實很骨感」，近日解放軍圍島演習，台灣再度有事，美軍太平洋艦隊則躲得老遠，近乎不聞不問。日本亦只象徵式表示，會注意兩岸局勢發展。菲律賓更把話挑明，說台海問題是中國人自家之事，菲國不會插手。以此看來，台獨分子再不醒覺，今日的烏克蘭，就真會變成明日的台灣。