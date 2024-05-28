強詞有理：越海殺器

解放軍東部戰區一連兩日圍台軍演結束後，美國總統拜登才出來發表高論，聲稱堅定維護台海和平，願意在需要時使用武力保護國家、盟友及核心利益云云。純屬老生常談，說了等於沒說，但台灣當局依然感激涕零，好像打了雞血似的。實際上，拜老頭不過是信口開河，姑妄言之，姑妄聽之，賴清德之流沾沾自喜，只能說明他們太天真。

須知今時不同往日，美國即使真想出兵協防台灣，也未必有機會。1996年爆發台海危機時，美國緊急調動兩個航母戰鬥群進入海峽，那時確實有心有力。而近年解放軍多次圍台軍演，美軍航母都躲得無影無蹤，試問如何協防台灣？尤其是這次解放軍東部戰區「聯合利劍-2024A」大規模演訓，說來就來，迅雷不及掩耳，美軍根本來不及反應。天下武功，唯快不破，面對解放軍快速高效的動員和應變能力，美軍所謂的協防台灣不過是癡人說夢。

說到底，中美軍事實力此長彼消，才是美軍不敢輕舉妄動的根本原因。目前解放軍也許還沒有能力在遠海大規模作戰，但在自己家門口足以應付任何對手，美軍航母再也不可能像過去那樣如入無人之境。有台灣評論員指出，自從解放軍東風41導彈出現，美國出兵干預台海的可能性已經百分百消除。這不是誇張，而是事實，東風系列導彈主要就是為可能介入台海的外敵所準備。去年中國成功發射「一箭26星」，全部進入預定軌道，該技術當然也可以應用在軍事方面，其威力之大可想而知。

當然，如果只是對付台軍，根本不必動用東風導彈這種大殺器。解放軍東部戰區在微博發布「越海殺器」遠箱火的演習片段，其特點是射程遠、模塊化、精度準、火力猛，最遠射程可達數百公里，打擊精度可達米級，而且一次可發射數十枚各型彈藥，可謂「劍指蒼穹、氣貫長虹、量大管飽」。單是這種多管火箭炮，就足以覆蓋整個台島，台軍拿甚麼抵擋？

識時務者為俊傑。最近有位匿名台軍戰機飛行員給賴清德寫了一封公開信，指今年很多飛行員要求退伍，甚至有人寧願賠300萬元新台幣也要走。台軍士氣渙散，由此可見一斑，一般民眾就更不用說，沒有多少人願意為台獨充當炮灰。台灣藝人紛紛在微博轉載貼文，支持祖國統一，既是政治表態，也是大勢所趨。