荃灣停水搶修逾日 居民不滿

【本報訊】市民陳生反映在前日下午荃灣怡景園突然停止食水供應，疑似爆食水喉。他指曾聯絡水務署，職員表示會在當晚12時進行維修，但至昨晨仍未有修復完成，對水務署維修進度感到不滿。水務署於昨午4時30分左右回覆本報詢，指涉事區域尚未恢復供水，但有安排數個臨時水箱供居民用水。

天雨阻進度 影響多個屋苑 據查詢，怡景園、海霸村南台、綠楊坊、綠楊新邨（A至E座），在前日下午4時就已宣布停止食水供應，綠楊新邨（F至S座）則有水弱的情況。

水務署回覆稱，經了解後發現相關路段有一條300毫米直徑食水供水管出現滲漏。直到昨晚6點，搶修工程仍在進行中，尚未有恢復供水。該署指有安排7個臨時供水箱供受影響居民取水使用，預計在昨日10時恢復供水，又指暫時收到查詢及投訴共5宗，亦在跟進中。

對於為何工程進度未達居民預期，水務署指昨晨受到天雨影響，工程進度受阻，而且向有關部門申請封路亦需時間。

當區居民陳先生表示，前晚水務署指會在翌日凌晨左右完成工程，其後又表示延遲到昨早10時完成。他指該區經常出現爆鹹、淡水管的情況，對於停水居民已經有經驗應對，但今次事發突然且未知何時才能恢復供水，導致很多居民早上無水洗漱等，需要去樓下水箱排隊取水，導致返工、返學受到影響。