涉衰十一兼妨司法 6‧13區院審兩警還押

疑付10萬元 圖收買事主不作證 涉嫌在不同時段的3名男警，分別與同一名15歲少女發生性行為，因而被控與年齡在16歲以下的兒童非法性交等罪。3人現時均正停職。其中一人早前已認罪，被判囚16個月，另外兩人則表示擬不認罪。不過該二人於候審時疑曾接觸涉案少女，提出給予10萬元，換取她不出庭作證，被加控一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪。該妨礙司法公正案昨於沙田裁判法院提訊。控方申請轉介案件至區域法院審理，被告暫毋須答辯。裁判官把案件排期於6月13日在區院作答辯，兩名被告須還押。

兩名被告分別為姚燕武（29歲）及吳星熠（28歲），二人報稱公務員。就本案的相關控罪指，兩人在2023年12月23日，意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即姚燕武代表吳星熠提出給Ｘ港幣10萬元，以換取Ｘ不在針對吳星熠的刑事法律程序中出庭作證。

就兩人原涉及的非法性交案，吳星熠被控於2021年11月24日及2022年1月17日，在香港與或向15歲的Ｘ作出嚴重猥褻行為。他另被控於2021年12月25日，在香港與Ｘ非法性交，以及用手機製作包含兒童色情內容的4張圖片；姚燕武則被控於2021年9月30日，煽惑女童Ｘ，與她或向她做出嚴重猥褻行為。姚另被控於2021年1月1日至2022年2月15日之間的某3天，在荃灣大河道翠園賓館，分別兩度向Ｘ做出嚴重猥褻行為，即兩次口交，以及一次非法性交。該案同樣將於6月13日在區域法院提訊。

同案另一被告囚16個月 同案另有一名同任職警員的被告賴子樑（28歲），被控於2021年12月1日，在沙田源康街帝逸酒店某房間，企圖與女童Ｘ非法性交。賴於去年9月，在區院承認一項與16歲以下的兒童非法性交罪，最終被法官判處監禁16個月。法官判刑時更直斥被告的行為令警隊蒙羞，並令市民對警隊有負面觀感。案件編號：STCC 1619/2024