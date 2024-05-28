醫健：成視在人：三高肥胖吸煙心臟病 眼中風高危

談起中風，大家知道眼睛也會中風嗎？眼中風是指視網膜血管閉塞，血液循環及養分受阻，令視網膜缺氧，繼而導致細胞受損，可造成不可逆轉的視力喪失。九成患者屬40歲以上人士，風險因素與腦中風相似，有三高、肥胖、吸煙或心臟病患者均屬高危一族。

眼中風通常分為中央視網膜動脈閉塞及支視網膜動脈閉塞，前者會導致嚴重的急性視力模糊；後者因為影響範圍較小，患者會出現局部的視野缺損，症狀相對較輕微。除了眼中風外，患者短時間內出現中風或急性心肌梗塞的風險較一般人高44倍，因此出現眼中風可能是嚴重心血管疾病的前兆。

把握黃金兩小時 盡快求醫 視網膜動脈閉塞，可在細胞缺血一至兩小時內壞死，因此需要盡快求醫。目前治療方法包括進行視網膜血管內導管手術，溶解血栓；高壓氧治療亦可改善氧氣濃度，為缺氧眼細胞提供氧氣。另外，眼藥水或藥物注射均可降低眼壓，以減輕血管閉塞。

部分患者的視力經治療後有所改善，因此應盡快接受治療，以免錯過黃金治療時間。要預防眼中風，原理與預防腦中風一樣，應奉行健康飲食及生活習慣，減低患者三高的風險，最好保持良好運動習慣，以及戒煙，以免視力隨着中風一併喪失。以上資訊僅供參考，如有任何疑問請諮詢眼科專科醫生意見。

奧比斯