9牙科街症 提早6‧11起初步登記

【本報訊】審計報告早前披露公營牙科街症輪候時間過長，有市民需排隊最少7小時才能初步登記取籌，當局其後表示將於7月初起調整相關服務的初步登記時間。政府昨日公布，提早於下月11日調整9間牙科街症診所的初步登記時間，由服務當日凌晨零時，提前至前一晚8時。

前一晚8時登記 再折返取籌 目前市民要使用公營牙科街症服務，需於診症當日凌晨零時進行初步登記，之後於正式派籌時間返回相關診所取籌。當局宣布，除離島兩間診所外，全港其餘9間提供牙科街症服務的診所會於下月11日起，於服務前一晚8時開始初步登記，其他安排則與以往大致相同，完成初步登記市民可即時離開診所，於原定派籌時間返回正式取籌及接受治療便可。當局表示，將於新安排實施前一日（6月10日）在相關診所當眼處張貼通告，說明詳細流程。

當局又指，正全力開發軟件及系統，目標今年內為牙科街症服務推出線上電子派籌及登記系統，並提供實時餘籌名額資訊，屆時市民毋須再親身排隊取籌，亦可確保充分利用所有名額。