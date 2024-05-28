東呼即應：精神健康支援唔夠 斬人慘劇難望解咒

東呼即應倡公私營加強合作分流 沙田水泉澳廣場上周三（22日）爆出斬人案，據悉疑兇有思覺失調紀錄；去年鑽石山荷里活廣場斬人案，懷疑有精神病疑犯向兩名不相識女子狂斬近30刀，事件震驚全城，如今再有懷疑精神病患斬人事件，反映港府對精神病患的支援仍然不足。《東呼即應》請專家分析，思覺失調患者在情緒表達和控制能力有缺陷，但不代表一定有暴力傾向、或易有犯罪意圖和行為；現時公院精神科輪候情況不能接受，建議公私營醫院加強合作，分流精神科病人。

該名中年漢闖入水泉澳廣場一間快餐店，以一把長約30厘米廚刀斬向一名收銀女職員，女收銀手、背、鼻被斬4刀，男街坊見狀以手推車阻擋持刀漢作進一步行動，多名街坊聞聲亦上前合力制服持刀漢，餐廳經理及一名男街坊均告頸部受傷，分別留下長約3厘米及8厘米刀傷。據悉被捕人士居於水泉澳邨，有思覺失調紀錄，執法人員正就施襲者同傷者是否認識、行兇動機等方向調查。

去年6月2日，鑽石山荷里活廣場發生斬人案，懷疑有精神病的疑犯在商場店舖買刀，向商場內兩名不相識的女子狂斬近30刀，最終兩女命喪刀下，事件震驚全城。此案發生後，有社福界議員批評，當局對精神病患者支援不足，無論日間、院舍或輔導服務均不足夠，很多個案沒有詳細跟進，建議盡快審視目前精神健康服務。

思覺失調者 未必有暴力傾向 此類案件缺乏明確動機，可說是完全無預警性，普通市民遇到難免感到震驚及不安。在水泉澳邨快餐店傷人案中，被捕男子有思覺失調紀錄，犯罪心理學家鍾灼輝解釋，思覺失調是一種嚴重精神疾病，患者在情緒表達和控制能力有缺陷，但不代表一定有暴力傾向，或更容易有犯罪意圖和行為，而且這類案件並不常發生，呼籲市民不要「自己嚇自己」，把個別案件無限放大。

近年接連發生數宗類似嚴重襲擊事件，坊間有擔心可能會出現模仿犯罪。鍾灼輝指，目前暫未找到明確關聯，但若想減低模仿犯罪的可能，應避免過度渲染及描繪犯案過程或恐怖畫面，以免引起部分易受影響人士出現模仿的衝動；另外，若社會對案件過度討論及關注，也有可能加劇模仿效應。

精神病人有迫切的康復需要，但當局卻長期無法提供足夠支援及服務。精神科社工兼精神健康諮詢委員會委員梁珮琪直言，目前公立醫院精神科的輪候情況不能接受，近年流失大量醫生，聘請愈見困難，加上患者人數每天急增，公營系統已應接不暇，建議醫管局可透過公私營合作紓緩公營系統壓力，考慮將等候了一年的精神康復者未就診個案，轉介到私人醫生求診。她指，除了精神科醫生，部分家庭科醫生有精神健康的文憑，可以為焦慮症、抑鬱症等個案應診及配藥，公營系統則處理較嚴重及複雜的個案。

遇襲忌單打獨鬥 宜高聲呼救 接連發生傷人事件，市民難免人心惶惶，緊急應變中心高級安全主任何江岸教路，到商場等人多地方，要留意逃生出口的位置，防身物件則需要不大，始終案例不多。而且當遠距離見到有暴力事件，應該立即離開，被襲亦不要單打獨鬥抵擋，第一時間應發出震撼性的聲音，令對方反應停滯，途人亦有機會施以援手；另外可用身上任何物件扔向對方臉部及眼睛，趁對方閃避時逃跑到安全地方，並盡快報警求助。

斬人事件發生在水泉澳廣場的連鎖快餐店內。 東呼即應爆料熱線 鑽石山荷里活廣場的血案事發現場。 東網版面新設計一撳即睇 荷里活廣場早前發生斬人血案，市民到場獻花。