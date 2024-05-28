還原租用處所扣稅 料庫房少收1.6億

【本報訊】政府於2024至25年度財政預算案中宣布，就還原租用處所至租用前狀況所招致的開支提供稅務扣除，以及取消商業建築物或構築物與工業建築物或構築物每年免稅額的申索期限。根據2021至22課稅年度商業建築物免稅額與工業建築物免稅額制度的統計數字，預計政府每年可能減少約1.59億元收入，其中商業建築物免稅額1.26億元，工業建築物免稅額3,300萬元。當局指如建議獲委員支持，將着手法例修訂建議的草擬工作，期望在今年第4季向立法會提交修訂條例草案。

冀第4季提交修例草案

根據財經事務及庫務局提交立法會的文件指出，就還原租用處所至租用前狀況所招致的開支提供稅務扣除方面，擬議措施既要有廣泛的適用範圍，也要顧及濫用申索的風險。在平衡兩方面的需要後，當局建議還原租用處所開支如符合以下條件便可予以扣除。包括所申索的還原租用處所開支實際上已招致或有關款項實際上已支付。以及稅務局信納承租人有責任在租賃期滿或提早終止租賃時把處所還原至租用前狀況。