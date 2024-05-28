調查：逾7成照顧者感支援不足

【本報訊】隨着人口老化日漸嚴重，香港對照顧者的需求會愈來愈多。香港婦聯昨發布《關注長者照顧者的需要》問卷調查報告，當中提到，預計香港有過百萬照顧者，並且逾七成的照顧者認為，本港對照顧者的支援不足；同時，僅有不到一成的人認為，政府對長者居家安老的支援是足夠的；而且，很多照顧者並不清楚政府對於長者所提供的社區服務是甚麼。另外，對於如何支援長者照顧者，逾九成照顧者同意政府若提供津貼，能緩解其壓力。

75%人不知「家居為本」服務 香港婦聯表示，此次關注長者照顧者的需要報告共收集774份有效問卷，當中有71%的受訪者認為政府對長者居家安老的支援不足夠。對照顧者來說，74%受訪者則認為政府對照顧者的支援同樣不足夠。兩項問題的受訪者中，認為足夠者分別僅為8%和5%。政府現時有為居於社區的60歲或以上經評估合適的長者提供「家居為本」照顧服務，但是有75%的受訪者不清楚或不知道此項照顧服務，且89%的受訪者則未有使用過該服務。

對於紓緩照顧者壓力，香港婦聯表示，91%的照顧者認為政府可向全職長者照顧者，提供每月津貼能有效減輕壓力。或者是有89%的受訪者同意政府能提供服務或津貼讓全職照顧者能休假，也能減輕照顧者的壓力。婦聯還指出，當被問及那種支援對照顧者最有幫助時，19%的人認為，為長者提供日間暫託管服務；其次是18%為長者提供家居照顧服務；為全職長者照顧者提供照顧培訓、為全職長者照顧者提供額外津貼及為長者提供津貼家訪和護送服務，則各佔16%；而15%受訪者則認為要為全職長者照顧者，提供情緒支援服務。

香港婦聯表示，由於人口老化問題持續，預料日後一個家庭需要照顧的長者人數會只增無減，因此建議政府設立「隔代免稅額」，即除了現時的照顧者供養父母、祖父母及外祖父可以獲減稅之外，其所獲的稅務優惠可以轉移到較年輕、日後將擔任照顧者的家庭成員身上，鼓勵年輕人肩負護老使命。同時，政府應投放資源予社區組織，增設照顧者培訓課程，讓家中全職照顧者或希望投身保母行業的人，可以學習專業技能，不僅可以令長者得到專業照顧，還能鼓勵更多人投身該行業。