1.3萬過渡屋啟用 年內多6000伙落成

【本報訊】過渡性房屋是基層市民的上樓捷徑，近年亦愈建愈多。根據最新立法會文件顯示，截至今年4月底，過渡性房屋項目已有1.37萬個單位投入服務，預計約有6,000個單位會在今年落成啟用，而在2025年及2026年，分別會有餘下約1,400個及50個單位相繼落成營運。

「資助計劃」自2020年6月推行至今，「評審委員會」批出共54個項目的資助申請，而截至今年4月底，其中31個項目亦已投入服務，並提供了約1.11萬個單位；另外32個項目由其他撥款或計劃資助，例如「關愛基金」或「先導計劃」的項目，則合共提供約2,600個單位。

早前社會曾有聲音要求調整甲乙類租戶的比例，營運機構有需要時，亦可向房屋局轄下的過渡性房屋專責小組，申請調整甲乙類租戶的比例，彈性地吸納更多乙類租戶。現時已有8個位於新界和1個位於擴展市區的過渡性房屋項目，已獲批准調整甲乙類租戶的比例至60%比40%、或50%比50%，調整後的申請人數和入住率，亦正穩步上升。

個別資助項目使用率119% 以「資助計劃」下的31個已投入服務的項目為例，局方指整體平均入住情況理想。位於市區及擴展市區的過渡性房屋項目非常受歡迎，截至今年4月底，入住率平均約93%，部分單位已經流轉供第二批居民入住，個別項目單位使用率達119%；位於新界區的項目的入住率平均亦超過96%。