黎智英與彭定康對談 指國安法下港已完蛋

示威遊行難再成事 唯一希望外國支持 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。庭上繼續播放黎智英訪談片段，訪談對象包括「末代港督」彭定康、美國前陸軍副參謀長等。黎智英形容國安法下香港已經完蛋，唯一希望是外國發聲支持香港，又指即使持續跟外國人對談或會構成勾結罪，他仍然會繼續。

審訊昨日踏入第84日，控方繼續播放黎智英主持的線上節目「Live Chat With Jimmy Lai」片段來指證黎。2020年11月13日，節目邀請了「末代港督」彭定康做嘉賓，壹傳媒前非執董祈福德（Mark Clifford）亦有參與。彭定康指，不能相信中國政府，香港代表着開放社會，這正是中國政府所懼怕，因會對他們的存在產生威脅。黎智英則說，中國政府視香港為異己，如同穆斯林在新疆。國安法下，香港人已很難組織遊行示威，立法會內亦無人抗爭，他擔心世界會忘記香港。黎又認為，當局會摧毀司法制度，繼而摧毀媒體，形容香港已經完蛋，唯一希望是外國發聲表態支持香港。不過，黎始終相信，勝利最終會屬於他們一方。

在2020年11月19日播出的節目中，黎智英形容中國政府是獨裁，他從沒想過離開香港，表明他會繼續發聲，讓外界關注香港情況。黎相信，就對華事宜上，當選美國總統的拜登會延續特朗普的政策一段時間。在問答環節中，有觀眾問黎「仲有幾多錢可以蝕」，他說經濟狀況有所改善，相信業務未來可以達致收支平衡。黎智英形容香港是在窒息之中，冀身在外國的香港人繼續發聲，強調國際支援很重要，如果世界忘記香港，便會「好大鑊」。

明知有勾結罪 照跟洋人對談 同月20日，節目嘉賓為以色列前副總理夏蘭斯基（Natan Sharansky）。黎智英表示，知道自己跟外國人對談，或會構成勾結罪，屬嚴重罪行，但他仍會繼續，不會認輸，因為這是他的責任。他指縱然看來是重擔，但同樣令人振奮。黎續指，美國對中國採取強硬態度及手段非常有效，謂美國向中國實施科技制裁，對中國而言會是沉重打擊。黎認為，中央政府愈加強控制，遇到的反抗便會愈大。同月26日推出的節目，嘉賓是美國前陸軍副參謀長基恩（Jack Keane），黎智英稱拜登是較弱及保守的總統。該節目將於今天續播放。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

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