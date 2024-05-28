的哥放蛇揪白牌車 工會歸咎當局不作為

【本報訊】最近有的士司機自發「放蛇」白牌車，有運輸業工會昨表示，部分的士司機以「放蛇」的方式來搜集「白牌車」非法營運的證據，反映出前線的士司機在「白牌車」搶佔營運空間之下，生計日益艱難的強烈不滿，事件亦反映出的士司機對於運輸當局感到異常失望，認為問題的癥結在於運輸當局沒有採取果斷的措施來全面檢控和取締「白牌車」營運平台。

不滿執法僅暫列交通投訴 汽車交通運輸業總工會發言人莊永德表示，的士司機以「放蛇」方式搜集「白牌車」非法載客取酬的證據及報案求助後，到場的執法人員也只是登記涉事司機及車輛資料，及將案件暫列「交通投訴」處理，並沒有依照法例作出拘捕或發出告票，一定程度上引起司機們的疑慮和不滿。他指出，業界承受着許多運輸當局在處理「白牌車」平台非法營運問題時行動遲緩，甚至不作為的苦果，使他們的生計飽受衝擊，希望從這次事件給予運輸當局一個警示，開始認真和徹底解決「白牌車」平台非法營運，還廣大守法司機一個公道。

的士司機分會主任何志強指，一旦「白牌車」發生交通意外的話，司機和乘客亦沒法得到相應的保障，涉事司機很可能遇到得不償失，甚至負債纍纍的慘況，批評「白牌車」營運平台的經營手法極不負責任。副主任梁達壯則表示「白牌車」營運平台不斷標榜司機可以獲得高收入及利用不同獎金令的士司機轉投「白牌車」，導致司機流失嚴重，被迫減少的士的服務，一定程度上減少的士服務量，造成市民的不便和形成一個惡性循環。