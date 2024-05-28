多啦A夢狂熱 吹到港鐵

兆康站設主題月台 列車隨意門為你打開 全球首場「多啦A夢」無人機匯演上周六在尖沙咀海旁上演，為香港帶來一股「多啦A夢」熱潮。港鐵昨天宣布，將與主辦單位合作，率先推出「多啦A夢」主題月台及3列期間限定列車，分別游走輕鐵、東鐵綫及機場快綫。

游走東鐵機場快綫 港鐵指，會與展覽主辦單位AllRightsReserved合作，率先於屯門輕鐵兆康站推出「多啦A夢」主題月台，以其深藍色作為主調，為了襯托是次活動推出主題列車，整個月台換上活動主題海報及裝飾，吸引市民打卡影相。

除了有「多啦A夢」主題月台外，市民亦可乘搭以特別法寶「100%朋友召喚鈴」為主題的列車。其中一架率先已換上「多啦A夢」主題的輕鐵列車，車身以藍色為主調，車門變成粉紅色，化身為卡通片中的「隨意門」，車身貼有巨型法寶「朋友召喚鈴」。車頭及車尾有模擬「多啦A夢」的叮噹及紅色尾巴貼紙。至於車廂內，不論天花、座位連吊環，都有不同造型的「多啦A夢」，將會行走610綫，往來屯門碼頭與元朗。

主辦方、策展人林樹鑫表示，希望將好的設計融入生活，為乘客帶來歡樂，令他們透過「隨意門」來往目的地。而港鐵指，期望透過今次活動，將歡樂帶到各區，又說稍後將會有不同造型的「多啦A夢」現身港鐵站，並推出主題車票套裝。

巡迴展延長至8‧11 另外，「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展將於7月13日開幕，由於早前發售的限量3,000套特典套票，以及7月13日至21日一般門票現已經全數出售，反應熱烈。大會宣布將展期延長至8月11日。