誘印傭開戶口洗錢千萬 拘20人

【本報訊】今年2月，東九龍總區執法部門經情報分析及調查，鎖定一個本地洗黑錢集團，相信該集團以1,000至2,500元報酬招募外傭，並相約他們在公園、快餐店以至酒店房間，利用手機應用程式開立傀儡銀行戶口，然後直接操控帳戶接收犯罪得益。

約公園食肆酒店用App開戶 調查顯示，自去年11月至今年4月，該集團利誘外傭開立最少17個銀行戶口，並且清洗逾1,000萬元的黑錢，而戶口涉及至少39宗騙案，包括13宗網購騙案、10宗墊支款項騙案及8宗網上情緣騙案等，受害人損失金額達540萬元，最大一宗被騙去45萬元。另外，為了逃避追查，騙款一旦存入傀儡戶口，集團便會進行多次轉帳，將資金轉移至其他傀儡帳戶。

人員掌握足夠線索後，上周六起一連兩日於全港多區展開行動，以涉嫌「串謀洗黑錢」拘捕6名本地男子及14名印尼籍女子（29至63歲），當中6男兩女為骨幹成員，其餘為傀儡戶口持有人。被捕人士均持有香港身份證，他們分別報稱從事裝修工人、清潔工、家庭傭工和無業，當中部分人有黑幫背景，相信該集團是受到黑幫操控。

行動中，人員檢獲銀行卡、電話、電話卡和記錄銀行戶口資料記事冊等證物，相信已經成功瓦解該個犯罪集團。被捕人士已被扣留調查，人員將追查涉案資金的去向，不排除會有更多人被捕。