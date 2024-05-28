最低工資可加不減 勞界嗌難資方呻慘

新方程式 再掀博弈 最低工資一年一檢，將於2026年5月1日生效。立法會一個委員會昨討論有關安排，有工會背景的議員認為機制每5至10年才檢討並不理想，又指要靠經濟增長令最低工資增長的可能性不大，認為有關方程式只是「應酬」勞工界，但多名商界議員質疑優化機制引入「可加不減」方程式，對資方不公道，又批評方案是「只顧勞工，不理資方感受」。

政府早前接納最低工資委員會優化法定最低工資的檢討建議，新機制包括檢討法定最低工資水平的時間由「兩年一檢」加密至「一年一檢」；引入「可加不減」方程式計算最低工資，以及在實施上述新檢討機制5年至10年後作出檢討。

指每5至10年檢討不理想 立法會人力事務委員會討論優化法定最低工資檢討機制，議員林振昇指方程式中代表「經濟增長」的本地生產總值因素，門檻太高，要靠經濟增長令最低工資增長的可能性不大，因此認為有關方程式只是「應酬」勞工界。另一議員黃國亦指今次做法只是由過往「極之不理想」，進步至「不理想」水平，有關機制每5至10年才檢討一次也是太闊。

但多名商界議員質疑優化機制引入「可加不減」方程式，對資方不公道。批發及零售界議員邵家輝指有關方程式改為「一年一檢」，意味資方每年都要提升工資，當低層員工加人工，若上層員工無調整，將難以交代，若經濟增長不符合預期，將對老闆構成壓力。他批評今次的方案是「只顧勞工，不理資方感受」。

另一議員李鎮強亦指最低工資「只加不減」對很多行業有負面影響，同時會給予員工每年都加人工的錯誤期望，對經濟發展長遠會造成影響，建議方程式應加入類似滾存機制。

勞工及福利局局長孫玉菡回應稱，有關方程式並非政府提出，而是由勞資雙方組成的最低工資委員會，經過討論及平衡各方面看法後提出。針對每5至10年檢討一次並不理想的批評，他指是希望留有空間和彈性，因為今次是首次使用方程式計算最低工資，需時試一試，若時間太短，會欠缺穩定性。

他續指，目前領取最低工資的僱員只有約1.7萬人，佔整體勞動市場約0.6%，他們數目不多，而且議價能力不高，因此應該要幫他們一把，令他們安心。他認為這批僱員數目不多，對商界影響有限，他亦因此不贊成設立滾存機制。