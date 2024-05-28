4個月5電力事故 中電致歉允改善

【本報訊】中電今年首4個月相繼發生5宗電力事故，有3宗涉及電壓驟降，當局擬就重大電壓驟降事故設立懲罰方案。中電對事故引起市民關注及不便表示歉意，表示會跟進落實一系列改善措施，避免同類事件再發生。

重大電壓驟降擬設罰則 立法會環境事務委員會昨開會，討論中電今年5宗事故，當局於會上指，已收到中電提交的相關調查報告，由於中電近期頻繁電壓驟降，引致相當數目的升降機被困事件，已與中電開會，提出應就重大電壓驟降事故設立懲罰方案，納入現行《管制協議》的懲罰機制，並引述中電目前仍在考慮中。

有議員關注使用方應對電壓驟降問題，認為可加快為較舊升降機安裝自動重啟裝置，令升降機在電壓驟降後可繼續運作。中電總裁羅嘉進表示，已積極與電梯業界、物管公司及政府部門溝通，期望可尋求最佳緩解方案，中電專業團隊亦會提供免費技術服務，為客戶建議合適設備，過去3年已接觸百多個屋苑及客戶，近半數客戶已採納建議的電壓驟降過渡方案。

羅嘉進指，中電會全面檢討整個電力系統，包括資產管理、維修保養制度等，並委任獨立專家小組協助審視相關工作。他又指，隨着極端天氣愈來愈頻繁，會應用創新科技，提升供電系統抵禦極端天氣的能力。